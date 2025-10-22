Inaugurato il centro studi Emir Abdelkader | un ponte intellettuale tra le sponde del Mediterraneo
E’ stato presentato stamani, nell’Aula Magna del Palazzo centrale dell’Università, il Centro Emir Abdelkader per la ricerca, gli studi strategici e il dialogo mediterraneo, il cui obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo degli studi mediterranei diffondendo una cultura di pace, rispetto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Inaugurato oggi il CRiD di Trieste Centro di Riferimento Informativo per la Disabilità. I centri sono operativi già a Pordenone , Udine, Latisana e prossimamente a Gorizia. Un ponte tra le persone con disabilità, le loro famiglie, gli Enti del Terzo Settore e gli Enti - facebook.com Vai su Facebook
Dialogo nel Mediterraneo, presentato il Centro Emir Abdelkader - All’incontro, moderato dal presidente della Comunità di Sant’Egidio Emiliano Abramo, hanno partecipato lo stesso Abdelhafid, l’Ambasciatore algerino a Roma Mohamed Khelifi, l’Arcivescovo Metropolita ... Si legge su livesicilia.it
Studi mediterranei, nasce il Centro Emir Abdelkader - Questi gli obiettivi del Centro Emir Abdelkader per la Ricerca, gli Studi Strategici e il Dialogo Mediterraneo, che verrà presentato ufficialmente domani a Catania. Secondo livesicilia.it