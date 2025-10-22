Inaugurato il centro studi Emir Abdelkader | un ponte intellettuale tra le sponde del Mediterraneo

Cataniatoday.it | 22 ott 2025

E’ stato presentato stamani, nell’Aula Magna del Palazzo centrale dell’Università, il Centro Emir Abdelkader per la ricerca, gli studi strategici e il dialogo mediterraneo, il cui obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo degli studi mediterranei diffondendo una cultura di pace, rispetto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

