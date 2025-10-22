Una struttura di oltre 1600 metri quadri con una superficie di gioco adatta a contenere campi per la pallavolo, il basket e il calcio a 5, una tribuna di 250 posti oltre a spogliatoi, docce e servizi per studenti e atleti e altrettanti spazi per docenti e giudici di gara. Sono le caratteristiche della nuova palestra dell’Istituto Superiore ’Tonino Guerra’ di Cervia. L’impianto, all’avanguardia per sostenibilità ambientale, accessibile e sicuro, è stato inaugurato ieri dal presidente della Regione Michele de Pascale, dalla presidente della Provincia Valentina Palli e dal sindaco Mattia Missiroli, alla presenza del dirigente Ufficio scolastico regionale, Edoardo Soverini, e della dirigente del ’Guerra’, Scilla Reali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la palestra dell’istituto ’Guerra’