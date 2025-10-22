Inaugurata la nuova sala d’attesa del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Rimini
È stata inaugurata martedì, 21 ottobre, la nuova sala d’attesa del reparto di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e psicopatologia dell’adolescenza dell’ospedale “Infermi” di Rimini, rinnovata con un accurato intervento di restyling pensato per migliorare l’accoglienza dei pazienti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
