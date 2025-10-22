In vendita il castello di Buriasco | un gioiello su 3 piani e un grande parco da 20 mila metri quadri

Alte mura merlate, ponte levatoio, fossato, saloni di rappresentanza, eleganti bifore e archi acuti. Il castello di Buriasco, a 30 km da Torino, eretto nel 1305, colpisce per la sua imponenza. È stato dichiarato Monumento Nazionale con decreto nel 1909, con misure previste per la sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In vendita il castello di Buriasco: è la dimora dove sparì il quadro che ha messo nei guai Sgarbi - X Vai su X

" ! Candidati come punto vendita ufficiale della Lotteria di Halloween e sostieni la quarta edizione de "Il Castello Infestato"! - facebook.com Vai su Facebook

Il giallo del quadro trafugato: ora è in vendita il Castello di Buriasco - Un dipinto di Rutilio Manetti sparì dalle sale del palazzo nel 2013: per la sparizione è stato indagato il critico d'arte Vittorio Sgarbi, accusato di riciclaggio, autoriciclaggio e contraffazione di ... Lo riporta rainews.it

Il castello di Buriasco in vendita su Immobiliare.it. È l'antica dimora da cui fu trafugato il quadro che ha messo nei guai Sgarbi - Edificio piemontese risalente al '300 con torri merlate, ponte levatoio e un parco con laghetto. Da msn.com

Parte dal castello di Buriasco l'inchiesta di "Report" e "Il Fatto" su un quadro del '600 di Sgarbi - Il giallo ruota attorno a un dipinto seicentesco: la cattura di San Pietro, del pittore caravaggista Rutilio Manetti, opera del valore di varie centinaia di migliaia di euro. Si legge su rainews.it