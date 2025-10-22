In un video le minacce di morte a Sarkozy dai detenuti | tre arresti

Tre detenuti del carcere de La Santé, a Parigi, sono stati arrestati dopo aver diffuso sui social media un video in cui vengono lanciate minacce di morte all'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, incarcerato martedì. Il filmato, scrive il quotidiano Le Parisien, “è chiaramente girato da un detenuto all'interno del penitenziario". La polizia ha effettuato una perquisizione durante la quale sono stati sequestrati due telefoni cellulari. "La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per minacce di morte, che è stata affidata al 3° distretto di polizia giudiziaria. I tre detenuti presenti nella cella sono stati arrestati”, ha spiegato il direttore del carcere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In un video le minacce di morte a Sarkozy dai detenuti: tre arresti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rune: “Minacce di morte dopo le sconfitte: per lo sport è un grosso problema” - X Vai su X

Minacce di morte alla polizia locale sui social: denunciato un 56enne reggino residente a Vicenza https://gazzettadelsud.it/?p=2115248 - facebook.com Vai su Facebook

Riceve migliaia di minacce online: “Anche 190 al giorno, dicono sarò la prossima vittima di femminicidio” - Cristina Irrera ha 26 anni, è content creator e social media manager e usa i social soprattutto per lavoro. fanpage.it scrive