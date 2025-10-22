In stazione a Romano mancano gli ascensori Rfi replica | Sono in arrivo

Romano. Buone notizie in arrivo per i pendolari con difficoltà motorie che si servono dello scalo ferroviario romanese che, prossimamente, potranno contare su nuovi ascensori per accedere ai binari. A rassicurare l'utenza è proprio Rfi, da noi interpellata a seguito della denuncia della mancanza di montacarichi da parte di un volontario in un'associazione per persone con disabilità. La segnalazione, giunta alla nostra redazione faceva riferimento a una situazione definita "inaccettabile" che, di fatto, impediva alle persone in sedia a rotelle o con difficoltà deambulatorie di prendere il treno o raggiungere l'uscita dal binario 2.

