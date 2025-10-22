In Senato approda la strana storia della macchina Majorana che trasforma polistirolo in oro
Non è la "gioiosa macchina da guerra" immaginata da Achille Occhetto ma poco ci manca. Cambiano gli obiettivi, forse più ambiziosi rispetto alla volontà di sconfiggere Silvio Berlusconi alle elezioni del 1994. Questa è "la macchina della pace, del benessere e della vita" e sarebbe stata ideata da. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La manovra non è riuscita ad approdare in Senato, dove era attesa ieri (in ritardo di un giorno) a causa dei veti incrociati in maggioranza e delle difficoltà a chiudere alcuni capitoli. Sulle banche si tratta ancora, mentre sulle tasse per gli affitti brevi si va verso u - facebook.com Vai su Facebook
Approda in Senato la cosiddetta 'macchina di Majorana'. I dubbi del Comitato per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze $ANSA - X Vai su X
Al Senato il documentario sulla storia della Ferriera di Trieste - Ripercorre la storia della Ferriera di Servola, uno dei più grandi impianti siderurgici italiani, durata 123 anni, il documentario L'ultimo calore d'acciaio, che mercoledì 8 ottobre alle 11 sarà ... Secondo ansa.it