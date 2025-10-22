In Senato approda la strana storia della macchina Majorana che trasforma polistirolo in oro

Non è la "gioiosa macchina da guerra" immaginata da Achille Occhetto ma poco ci manca. Cambiano gli obiettivi, forse più ambiziosi rispetto alla volontà di sconfiggere Silvio Berlusconi alle elezioni del 1994. Questa è "la macchina della pace, del benessere e della vita" e sarebbe stata ideata da. 🔗 Leggi su Today.it