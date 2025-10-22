In Puglia ancora meno bimbi nati | l' emergenza denatalità continua I nomi più diffusi nel 2025

Nascono sempre meno bambini. E la Puglia si spopola. Il calo delle nascite, un'emergenza ormai consolidata, non si arresta. Anzi, l'emorragia diventa sempre più pressante. Nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - In Puglia ancora meno bimbi nati: l'emergenza denatalità continua. I nomi più diffusi nel 2025

Sempre meno bambini in Italia: nel 2024 solo 369.944 nuovi nati. E i primi dati sul 2025 sono ancora peggiori - Età media al primo figlio quasi 32 anni, fecondità in calo: 1,18 figli per donna, sotto il minimo storico del 1995 ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it