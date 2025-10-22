In piazza Aldrovandi tornano transenne e street tutor
In piazza Aldrovandi tornano le transenne attorno alla banchina sopraelevata. Lo ha deciso il sindaco Matteo Lepore, che ha firmato un’ordinanza che si pone l’obiettivo di “garantire la sicurezza di” garantire la sicurezza delle persone ma anche di agevolare la tranquillità e il riposo dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
Il venerdì e il sabato dalle 20 alle 5 non si potrà sostare sulla banchina della piazza - facebook.com Vai su Facebook
In piazza i numeri non tornano - Ero deciso a commemorare la Flotilla (che si legge Flottiglia come in italiano, ma scritta così fa tanto nonna del Corsaro nero o Che Guevara) con un minuto di silenzio eterno, chiusa lì. Come scrive ilgiornale.it