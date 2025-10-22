In Olanda sfottono il Napoli | il Psv ha dato una lezione di calcio al potente Napoli di Conte Telegraaf

Il Psv ha dato una lezione di calcio al Napoli di Conte, in Olanda sfottono il Napoli “È stato il Bosz-ball al suo massimo splendore e spettacolarità quello che il Psv ha regalato al tempio del calcio di Eindhoven, entusiasta di sé stesso”. E ovviamente la stampa olandese si gode la goleada e sfotte un po’, il giusto, il “potente Napoli” di Conte. La squadra, scrive il Telegraaf nella sua cronaca, “che aveva investito 115 milioni di euro in questa stagione e schierato molti grandi nomi, tra cui Kevin De Bruyne, ha ricevuto una dura batosta, e questo è un risultato notevole”. In realtà sono quasi duecento i milioni investiti dal club di Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

