In Olanda sfottono il Napoli | il Psv ha dato una lezione di calcio al potente Napoli di Conte Telegraaf
Il Psv ha dato una lezione di calcio al Napoli di Conte, in Olanda sfottono il Napoli “È stato il Bosz-ball al suo massimo splendore e spettacolarità quello che il Psv ha regalato al tempio del calcio di Eindhoven, entusiasta di sé stesso”. E ovviamente la stampa olandese si gode la goleada e sfotte un po’, il giusto, il “potente Napoli” di Conte. La squadra, scrive il Telegraaf nella sua cronaca, “che aveva investito 115 milioni di euro in questa stagione e schierato molti grandi nomi, tra cui Kevin De Bruyne, ha ricevuto una dura batosta, e questo è un risultato notevole”. In realtà sono quasi duecento i milioni investiti dal club di Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In #Olanda sfottono il #Napoli: il #Psv ha dato una lezione di calcio al potente Napoli di Conte (Telegraaf) Scrivono che ha speso 115 milioni (in realtà sono quasi 200). Il Telegraaf: "Il #Bosz-ball al suo massimo splendore ha battuto i grandi nomi del Napoli" ht - facebook.com Vai su Facebook
In Olanda sfottono il Napoli: il Psv ha dato una lezione di calcio al potente Napoli di Conte (Telegraaf) - ball del Psv al suo massimo splendore ha battuto i grandi nomi del Napoli" ... Lo riporta ilnapolista.it
Psv Eindhoven-Napoli 6-2, gol e highlights: la squadra di Conte crolla in Olanda - 2, gol e highlights: la squadra di Conte crolla in Olanda ... Riporta sport.sky.it
Incubo Napoli, azzurri travolti dal Psv che vince 6 a 2 - Figuraccia degli uomini di Conte passati in vantaggio con McTominay, autore di una doppietta, ma poi dominati dagli avversari. Si legge su rainews.it