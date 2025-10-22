In libreria dal 29 ottobre È permesso signora morte? il noir psicologico di Massimiliano Nuzzolo

In libreria dal 29 ottobre “È permesso, Signora Morte?”, nuovo attesissimo romanzo di Massimiliano Nuzzolo. Un noir dalle tinte thriller pubblicato da Libraccio editore nella collana Agatha, 168 pagine, ISBN-13:? 978-8885619159 prezzo Euro 15,50, il romanzo, vincitore del VII NEROMA Noir Festival. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Dal 22 ottobre esce in libreria “Un Professore. Prima che tutto abbia inizio”, romanzo di Anna Cherubini prequel della serie tv omonima interpretata da Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Dal 22 ottobre nelle librerie e negli store digitali - facebook.com Vai su Facebook

15 ottobre L’Ordine di Sant’Agostino e la #LEV annunciano la prossima pubblicazione del libro inedito di Robert F. Prevost “LIBERI SOTTO LA GRAZIA. SCRITTI E MEDITAZIONI 2001-2013”. Con tale testo si potrà conoscere più da vicino la spiritualità di Papa - X Vai su X

Bologna, i primi 200 anni della libreria Nanni: «Tre generazioni e tanti lettori. Ci ha salvato la specializzazione e questo luogo unico» - Andrea Nanni: «Qui anche tanti personaggi famosi e intellettuali, da Umberto Eco a Lucio Dalla. Segnala corrieredibologna.corriere.it

Dal 1825 a oggi, la magia dei libri resiste a Bologna: la Libreria Nanni festeggia 200 anni - Da Pasolini a Lucio Dalla, da Eco a Biagi: tre generazioni di librai e un luogo che resiste al tempo. Riporta bolognatoday.it