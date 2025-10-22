In Italia torna l’ora solare | lancette indietro di un’ora questo fine settimana

Questo fine settimana, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025, l’Italia tornerà all’ora solare. Alle 3:00 di domenica le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, riportandole alle 2:00, con un effetto immediato di un’ora in più di sonno per tutti. Il cambio comporterà giornate leggermente più corte, con il sole che tramonterà prima, soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro. Gli esperti ricordano di prestare attenzione agli spostamenti e di regolare orologi, smartphone e dispositivi elettronici non aggiornati automaticamente. L’ora solare resterà in vigore fino alla notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2026, quando tornerà l’ora legale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

