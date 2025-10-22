In Italia chiudono tre bar al giorno L’allarme di Fipe | Serve nuovo modello di business

In dieci anni chiusi 21mila locali. Nel 2025 il saldo negativo raggiunge i 706. Spunta la proposta per costruire una filiera integrata. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

