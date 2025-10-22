In Giappone si può affittare una nonna con il servizio OK! Obaachan OK! Nonna | cucina consigli e compagnia per contrastare la solitudine

I n Giappone la creatività non conosce confini. Dopo i Crying Bar – locali dove le persone vanno a piangere per sfogarsi – nasce il fenomeno delle “nonne a noleggio”. Chi non pagherebbe per gustare piatti deliziosi, ascoltare i loro preziosi consigli o essere coccolati come solo loro sanno fare? Nessuno. I giapponesi l’hanno capito e hanno creato OK! Obaachan (OK! Nonna): un servizio che permette di affittare nonne per cucinare, fare compagnia e offrire supporto emotivo. Una soluzione che risponde a due esigenze sociali fondamentali: combattere la solitudine e dare opportunità lavorative alle donne over 60. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In Giappone si può affittare una nonna con il servizio "OK! Obaachan" (OK! Nonna): cucina, consigli e compagnia per contrastare la solitudine

