In dirittura d' arrivo i lavori per il parcheggio del mercato di Santa Chiara a Japigia | Rifatte luci e pavimentazione

E' quasi giunto al termine il cantiere per la riqualificazione degl parcheggio di fronte al mercato Santa Chiara, nel quartiere Japigia di Bari.A dare notizia dell'andamento dei lavori è il consigliere comunale Lorenzo Leonetti (Pd): “Sono stati installati 20 nuovi corpi illuminanti a led di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

