AGI - Lesioni gravissime è il reato ipotizzato dalla procura di Catania che ha aperto un'inchiesta su una serie di ricoveri nei Pronto Soccorso del capoluogo etneo di almeno una decina di pazienti che erano stati operati di cataratta tutti lo stesso giorno in una clinica privata. Alcuni hanno subito danni all'occhio operato e accusato l'indebolimento del senso visivo. L'inchiesta è coordinata dal pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Agata Santonocito. All'ospedale Cannizzaro di Catania sono quattro le persone ricoverate nel reparto di Oculistica, mentre altri sei pazienti sono al Policlinico universitario. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - In dieci si operano lo stesso giorno alla cataratta e finiscono in ospedale con "lesioni gravissime"