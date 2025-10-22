In crisi per la figlia che cresce
Se mia figlia sedicenne non ha da poco avuto il suo primo rapporto sessuale, sta per averlo. I week end incriminati sono due: lo scorso e il prossimo. Se non è già successo una settimana fa a Forte dei Marmi, succederà questa a Milano. Lo so perché, di fatto, me lo ha detto, insomma, me lo ha fatto capire. Sabato scorso era ospite a casa del “suo” Giacomo «ma c’è anche sua madre» mi ha detto mia figlia. E in effetti sua madre c’era perché l’ho chiamata per accertarmi che ci fosse e per ringraziarla dell’invito. Ringraziarla. vabbè. Ma io conosco la casa di Giacomo e so per certo che se due, a una cert’ora, vogliono infilarsi nello stesso letto all’insaputa di tutti, ci riescono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
