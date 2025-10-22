In centro si apre il Villaggio della Salute | una giornata di prevenzione e screening gratuiti
Una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute quella in programma giovedì 23 ottobre a Latina. Nei giardini del Comune torna il “Villaggio della Salute - la prevenzione che fa bene a tutti”.L’iniziativa, in programma dalle 10.30 alle 17.30, è stata organizzata dalla Asl di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
