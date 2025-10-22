In casa ketamina e tutto il necessario per produrla | denunciato un 33enne

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Urgnano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bergamo P.E., 33enne di origini nigeriane, domiciliato in paese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di attività info-investigativa, nella mattinata di venerdì 10 ottobre 2025, i militari hanno dato esecuzione a una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo. Quest'ultimo, nel corso delle operazioni, consegnava spontaneamente un piccolo quantitativo di ketamina, sostenendo trattarsi di sostanza destinata al solo uso personale e dichiarando di non detenerne altra.

