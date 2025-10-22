In carcere per 14 giorni l' ex sindaco vince in Cassazione Nuovo processo per l' equa riparazione

Casertanews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Dario Di Matteo, ex sindaco di Teverola, annullando l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva respinto la sua richiesta di equa riparazione per la detenzione subita nel 2017. L’ex primo cittadino era stato coinvolto in una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

