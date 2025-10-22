In Brianza apre un nuovo McDonald' s ed è alla ricerca di personale

Monzatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carate Brianza si prepara ad accogliere un nuovo ristorante McDonald’s. Il taglio del nastro per la nuova sede è previsto per mercoledì 29 ottobre alle 11 in via San Michele del Carso. Apre un nuovo ristorante McDonald's in Brianza e assume personale: ecco come candidarsiLa ricerca del personaleA. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

brianza apre nuovo mcdonaldMcDondald's assume in Brianza: ecco come candidarsi e le opportunità di lavoro - McDonald’s apre a Carate Brianza e cerca 50 persone per il nuovo ristorante. Segnala monza-news.it

A Borgaro Torinese apre un nuovo McDonald’s, a disposizione 40 nuovi posti di lavoro: entro quando candidarsi - Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Borgaro Torinese del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di novembre. Secondo quotidianopiemontese.it

brianza apre nuovo mcdonaldMcDonald’s, nuovo ristorante a Pagani - McDonald’s apre un nuovo ristorante a Pagani e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Secondo gazzettadisalerno.it

Cerca Video su questo argomento: Brianza Apre Nuovo Mcdonald