In Brianza apre un nuovo McDonald' s ed è alla ricerca di personale
Carate Brianza si prepara ad accogliere un nuovo ristorante McDonald’s. Il taglio del nastro per la nuova sede è previsto per mercoledì 29 ottobre alle 11 in via San Michele del Carso. Apre un nuovo ristorante McDonald's in Brianza e assume personale: ecco come candidarsiLa ricerca del personaleA. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
MBNews è stato da Grow a provare il nuovo menù “Grow.pop”! Il ristorante stellato di Albiate apre il pranzo a tutti con un’esperienza culinaria di eccellenza, tra cotture alla brace, selvaggina sostenibile e piatti che raccontano la Brianza. Leggi l'articolo e sc - facebook.com Vai su Facebook
Apre lo sportello psicologico per gli alluvionati in Brianza https://ift.tt/9vdh4ZR https://ift.tt/Ore3UWV - X Vai su X
McDondald's assume in Brianza: ecco come candidarsi e le opportunità di lavoro - McDonald’s apre a Carate Brianza e cerca 50 persone per il nuovo ristorante. Segnala monza-news.it
A Borgaro Torinese apre un nuovo McDonald’s, a disposizione 40 nuovi posti di lavoro: entro quando candidarsi - Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Borgaro Torinese del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di novembre. Secondo quotidianopiemontese.it
McDonald’s, nuovo ristorante a Pagani - McDonald’s apre un nuovo ristorante a Pagani e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Secondo gazzettadisalerno.it