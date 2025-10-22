In auto con droga e contanti arrestato dai carabinieri

In giro fuori dal comune di Verbania nonostante la sorveglianza speciale, in auto aveva droga e contanti. Fermato dai carabinieri, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.É successo ieri, martedì 21 ottobre, a Gravellona Toce, dove i carabinieri hanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

