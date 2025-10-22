In auto con droga e contanti arrestato dai carabinieri

Novaratoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In giro fuori dal comune di Verbania nonostante la sorveglianza speciale, in auto aveva droga e contanti. Fermato dai carabinieri, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.É successo ieri, martedì 21 ottobre, a Gravellona Toce, dove i carabinieri hanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

auto droga contanti arrestatoCinque arresti per spaccio: un uomo nascondeva droga nel bracciolo dell’auto, nei deodoranti e in un giocattolo - In pochi giorni sono state tre le operazioni condotte sul territorio dal personale del commissariato Barriera Milano ... Si legge su torinotoday.it

auto droga contanti arrestatoDroga in auto, libero l’arrestato. I dubbi del giudice sulla colluttazione con i carabinieri - Il gip Maritati: “Appare improbabile che una persona con tali problematiche di salute possa avere una reazione così violenta”. lecceprima.it scrive

auto droga contanti arrestatoAgnano, droga e contanti in casa: arrestato 22enne - Oggi un 22enne incensurato proveniente da Napoli, Agnano, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Droga Contanti Arrestato