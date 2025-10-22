In arrivo Predator | Badlands | ecco il trailer!

È disponibile il nuovo trailer di Predator: Badlands, l’ultimo capitolo targato 20th Century Studios dell’universo di Predator. Diretto da Dan Trachtenberg ( Prey, 10 Cloverfield Lane ), questo spettacolare film d’azione e avventura che amplia il franchise è il primo film della serie Predator ad arrivare nelle sale dal 2018. Sono inoltre aperte le prevendite del film che arriverà nelle sale italiane il 6 novembre. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito http:www.predatormovie.it, in continuo aggiornamento. Ambientato nel futuro su un pianeta remoto e letale, Predator: Badlands segue le vicende di un giovane Predator emarginato (interpretato dall’emergente Dimitrius Schuster-Koloamatangi) che trova un’improbabile alleata in Thia (Elle Fanning, candidata agli Emmy e ai Golden Globe) mentre intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - In arrivo Predator: Badlands: ecco il trailer!

