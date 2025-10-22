In arrivo da Praga quasi 1.100 tifosi dello Slavia La curva | A Bergamo in nero
“A Bergamo in nero”. È lo slogan del post pubblicato su Instagram dalla Tribuna Sever a mezzogiorno di martedì. Si tratta del canale di comunicazione primario della frangia più calda della tifoseria dello Slavia Praga, una cui rappresentanza piuttosto folta, composta da quasi 1.100 persone, arriverà a Bergamo nella giornata di mercoledì 22 ottobre per la partita di Champions League della sera allo stadio. Per la precisione, saranno in 1.087 all’interno del settore ospiti, più qualche eventuale senza biglietto (anche se non sono attesi in gran numero). Certo, il monito di tre settimane fa non è passato inosservato: 2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
