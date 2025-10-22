In arrivo aumenti sul costo delle sigarette fino a 40 centesimi nel 2028
Il nuovo calendario fiscale per le accise delle sigarette comporterà incrementi annuali dei prezzi dei singoli pacchetti che partono da una media di 15 centesimi nel 2026 fino a salire a circa 40 centesimi dal 2028. E’ quanto si legge nella Relazione tecnica alla manovra. «Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento del prezzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
