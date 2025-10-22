In arrivo a Pianella 1,1 milioni di euro per la riqualificazione antisismica della scuola primaria
Buone notizie per la comunità di Pianella. Il sindaco Taddeo Manella, a margine della riunione del comitato per la ricostruzione post sisma 2016, ha fatto sapere che è stato approvato all'unanimità il progetto di riqualificazione e adeguamento sismico della scuola primaria di Pianella di villa De. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
