In arresto cardiaco durante la partita 76enne salvato dagli amici con il defibrillatore

Ilpiacenza.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 76enne che stava giocando una partitella di calcio alla Vittorino da Feltre nel pomeriggio del 22 ottobre ha accusato un malore e si è accasciato. Immediatamente gli amici si sono resi conti della gravità della situazione e hanno applicato il defibrillatore presente nella struttura. Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

