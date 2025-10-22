In arresto cardiaco durante la partita 76enne salvato dagli amici con il defibrillatore
Un 76enne che stava giocando una partitella di calcio alla Vittorino da Feltre nel pomeriggio del 22 ottobre ha accusato un malore e si è accasciato. Immediatamente gli amici si sono resi conti della gravità della situazione e hanno applicato il defibrillatore presente nella struttura. Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
