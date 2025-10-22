In 300 saltano concorso Ripam per incidente in Tangenziale Borrelli annuncia un’interrogazione
Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli ha annunciato un’interrogazione parlamentare dopo quanto accaduto ieri mattina, quando centinaia di candidati diretti alla Mostra d’Oltremare non sono riusciti a raggiungere in tempo la sede delle prove del concorso Ripam del Ministero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
