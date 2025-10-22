In 300 saltano concorso Ripam per incidente in Tangenziale Borrelli annuncia un’interrogazione

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli ha annunciato un’interrogazione parlamentare dopo quanto accaduto ieri mattina, quando centinaia di candidati diretti alla Mostra d’Oltremare non sono riusciti a raggiungere in tempo la sede delle prove del concorso Ripam del Ministero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

300 saltano concorso ripamTraffico a Napoli, 300 studenti saltano il concorso per un incidente: «Non è colpa nostra» - Dall’incidente in tangenziale a Capodimonte fino all’interrogazione parlamentare per la riammissione al concorso Ripam. Secondo ilmattino.it

