In 13 anni sono stati 8.500 i giovani che hanno lasciato l' Abruzzo

Tra il 2017 e luglio 2025, le startup e le scaleup del Sud Italia hanno raccolto complessivamente 289,9 milioni di euro in equity, distribuiti su 107 round di investimento. A dirlo è la fotografia scattata dal rapporto “Sud Innovation 2025 – Attrattività e Competitività del Mezzogiorno”. Nato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

«Ho settant’anni, ma sono sicura che l’Aurelia bis non la vedrò mai finita. In compenso, ho vissuto - e vivrò ancora- tutti i pesantissimi disagi causati da questo cantiere infinito» - facebook.com Vai su Facebook

"Quelli sono stati gli anni dove davvero sono passato attraverso una grande transizione dal punto di vista dell amia salute mentale e vita proprio e poi ho anche inciso 'Nebraska' che è uno dei miei album preferiti" Bruce Springsteen e Jeremy Allen White a #C - X Vai su X

Recanati, tremendo schianto frontale con 4 feriti: due sono ragazzini di 8 e 13 anni. Arriva l'eliambulanza - Quattro le persone ferite, due minori di 8 e 13 anni sono stati trasportati al Salesi mentre i due ... corriereadriatico.it scrive

Papa Leone: "Sono stati due anni molto dolorosi" - Così Papa Leone XIV rispondendo ai giornalisti uscendo da Villa Barberini ricordando il 7 ottobre 2023 giorno dell'attacco terroristico di Hamas a Israele "Sono stati due anni molto dolorosi, due anni ... Come scrive rainews.it