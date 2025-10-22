IMU sulle prime case ricostruite dopo il sisma | spiragli per l’esenzione anche senza proprietà esclusiva
Si apre un primo spiraglio per i proprietari di “prime case” che agli inizi di quest’anno hanno ricevuto una raffica di avvisi di accertamento IMU da parte di Assoservizi, concessionaria del Comune di Avellino per la riscossione del tributo dal 2019 al 2024.Gli accertamenti hanno preso di mira in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
? Nuova proroga per #Ecobonus e #BonusCasa al 50% sulle prime case Nessuna visione, solo manutenzione ordinaria della crisi Il paradosso dell’#edilizia dimenticata https://www.lavoripubblici.it/news/ecobonus-bonus-casa-2026-proroga-50-prime-c - facebook.com Vai su Facebook
Giorgetti: "Bonus sulle prime case, rottamazione non per tutti". Il ministro durante l'audizione sul Dpfp: "Chiederemo aiuto alle banche in modo concertato" #ANSA - X Vai su X
IMU 2026, bonus sulla seconda casa: tutti i dettagli - Arriva il Bonus IMU 2026 sulla seconda casa: tutte le novità in merito a questa agevolazione e chi può b beneficiarne. Si legge su donnaglamour.it
Isee, esclusa la prima casa: cosa cambia, le nuove regole per i 5 bonus che si possono richiedere - Con la legge di bilancio 2026 sale la soglia del valore catastale per l’esclusione dell’abitazione di residenza dalla formazione dell’Isee: da 52 mila fino a 91. msn.com scrive
Imu 2026, in arrivo il bollettino precompilato: ecco cosa cambia per i contribuenti - Addio a scadenze dimenticate e calcoli: a partire dal prossimo anno, infatti, l'Imu potrà essere versata dai cittadini attraverso un semplice bollettino precompilato, che verrà inviato completo di ... Segnala ilgiornale.it