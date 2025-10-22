Imu sul vecchio ospedale Braccio di ferro Asl-Sori

Quell'Imu sull'ex ospedale Misericordia e Dolce rischia di diventare un contenzioso infinito tra Asl Toscana centro e Comune di Prato. La tassa da versare per gli anni 2014 e 2015 richiesta da Sori per conto del Comune è, secondo una sentenza del giugno 2024 della Corte di Cassazione, di due milioni di euro. Oggi l'Asl ha deciso di "costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana avverso il ricorso in Appello promosso da Sori per l'impugnazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato - avviso di accertamento Imu 2018". Inoltre, l'Asl puntualizza che "la questione riguarda l'interpretazione dell'esenzione prevista per gli immobili pubblici destinati a finalità istituzionali.

