Imprese e giovani Ricerche su Job20

Assolombarda ha presentato a imprese e giovani studentesse e studenti il nuovo Job20, la piattaforma digitale completamente ridisegnata, che rappresenta il punto di incontro tra mondo della scuola e delle imprese, nata per facilitare l’inserimento dei giovani diplomati nel mercato del lavoro e per rispondere alle esigenze di personale qualificato delle aziende del territorio. Job20, infatti, è una piattaforma che raccoglie in un’unica banca dati i profili dei diplomati in uscita dalle scuole superiori e dai centri di formazione professionale dei territori di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, offrendo alle imprese uno strumento concreto per individuare con rapidità e precisione i candidati più in linea con le proprie esigenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imprese e giovani. Ricerche su Job20

