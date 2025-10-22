Imprese cartiere e soldi sporchi gli affari della mafia di Foggia nel settore del vino | condannati e assolti nomi
Con sentenza del 16 ottobre la Corte d'Appello di Bari ha messo la parola fine a ‘Baccus’, il lungo processo sugli affari della mafia foggiana nel mondo vitivinicolo. La terza sezione penale ha emesso il dispositivo di sentenza in seguito al rinvio disposto il 22 aprile 2021 dalla Corte Suprema. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
