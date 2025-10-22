Imprenditrice e commerciante muore a 35 anni Ciao Amalia

Casertanews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Profondo cordoglio a San Cipriano d’Aversa per la prematura scomparsa di Amalia Pellegrino, 35 anni, conosciuta e apprezzata imprenditrice del settore dell’arredamento. La giovane donna, titolare dello showroom “Le Gemme Interior Design” di via Acquaro, era molto stimata non solo per la sua. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

