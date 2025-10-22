impiegato stalker il pubblico ministero chiede due anni

L’ennesimo episodio di stalking denunciato dalla ex moglie, era avvenuto a novembre 2023, e si era concluso con l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per stalking chiesta dal sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose, eseguita dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense nei confronti di un impiegato di 53 anni divorziato, con due figlie in età scolare. Fatti per i quali ieri il Pm ha chiesto 2 anni e 3 mesi di condanna. Secondo la denuncia l’uomo si era presentato in un impianto sportivo dove una delle bimbe si stava allenando, minacciando la ex moglie. La donna si era rifugiata in un bar, e poi si era resa conto che la stava seguendo in auto mentre andava a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

