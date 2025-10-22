Impianto Zipa la replica di Edison | Arpam e Ast non avevano rilevato criticità Ha prevalso il no del territorio
JESI - Arriva a stretto giro la replica di Edison Next Recology dopo la bocciatura definitiva della Conferenza dei Servizi all'impianto di trattamento dei rifiuti in zona Zipa. L'azienda non ci sta e, in una nota, contesta l'esito, sottolineando come gli enti tecnici preposti non avessero, a loro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
