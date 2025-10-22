Impianti sportivi anche scolastici ANAC | ecco quando è possibile l’affidamento diretto

Orizzontescuola.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, con un parere adottato l’8 ottobre 2025 (n. 33), i limiti entro cui un’amministrazione può ricorrere all’affidamento diretto per la gestione di un impianto sportivo, senza passare per procedure a evidenza pubblica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

impianti sportivi scolastici anacSport e Scuola: Approvato alla Camera il Ddl sugli Impianti Sportivi Scolastici - Scopri come gli impianti sportivi scolastici possono essere utilizzati dalle associazioni sportive grazie alla nuova legge. Segnala informazionescuola.it

impianti sportivi scolastici anacSport a scuola: approvato dalla Camera il DDL sull’utilizzo degli impianti scolastici - Buone notizie per associazioni e società sportive grazie al disegno di legge che modifica la normativa che regolerà la concessione delle palestre gestite dagli Enti Locali ... Scrive corrieredellosport.it

Impianti scolastici più accessibili per le associazioni sportive: approvata la riforma alla Camera - Decade l’obbligo di assenso preventivo da parte delle scuole: saranno gli istituti a dover segnalare eventuali impedimenti all’utilizzo degli impianti ... Secondo varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Impianti Sportivi Scolastici Anac