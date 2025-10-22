immigrazione clandestina espulso tunisino irregolare coinvolto nelle aggressioni fra piazza gramsci e matteotti

di Laura Valdesi Pattuglione nel centro storico, si vedono i primi risultati. Non solo i cittadini avvertono maggiormente la presenza delle forze dell’ordine visto il dispiegamento di personale e mezzi, ma qualche furbetto alla fine è caduto nella fitte maglie dei controlli. Un tunisino che era infatti sotto la lente degli investigatori, ma anche della procura, per via delle aggressioni avvenute fra piazza Gramsci e piazza Matteotti, ha pensato bene di tornare sul posto. Indisturbato. Si trattava di uno dei protagonisti degli eccessi che avevano messo in subbuglio Siena nell’aprile scorso quando, gruppi di stranieri, in particolare nordafricani e pakistani, accendevano quasi ogni sera di liti e aggressioni le vie dello shopping. 🔗 Leggi su Lanazione.it

