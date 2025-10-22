Imbarazzo al concorso di bellezza | miss Panama festeggia sul palco poi il sogno si infrange

Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno "scambio" di Paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale Miss Grand International 2025, un concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana a Bangkok, in Thailandia. Isamar Herrera, la. 🔗 Leggi su Today.it

Imbarazzo al concorso di bellezza: Miss Panama confonde il nome e sale sul palco per sbaglio - Durante la finale di Miss Grand International 2025, svoltasi lo scorso fine settimana a Bangkok, in Thailandia, la rappresentante di Panama, Isamar Herrera, è salita sul palco convinta che il suo nome ... Riporta msn.com

