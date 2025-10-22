Il week-end di Molte Fedi | protagonisti Wu Ming 4 e Kader Abdolah
Molte Fedi sotto lo stesso cielo continua anche nel weekend. Si parte sabato 18 ottobre alle 17 alla sala Boninelli della Biblioteca Tiraboschi con Wu Ming 4 con “Omnia sunt communia” in collaborazione con il Centro Culturale Protestante. Domenica 19 ottobre alle ore 20.30 presso il teatro Qoelet di Redona l’appuntamento “Nella lingua della libertà” con Kader Abdolah, scrittore iraniano rifugiato in Olanda. “C’è un filo rosso che attraversa la storia del cristianesimo – afferma Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -: quello delle rivolte rurali in nome del Vangelo. La parola di Dio come innesco per rovesciare i potenti dei troni, sia pure armi alle mani, senza esclusione di colpi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
