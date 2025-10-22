Il Villaggio della salute Komen sbarca in piazza San Giustino | quattro giorni di visite gratuite e prevenzione

A Chieti per quattro giorni arriva il Villaggio della salute Komen. Dal 29 ottobre al 1° novembre piazza San Giustino ospiterà l’undicesima tappa della carovana che porta in tutta Italia prevenzione e sensibilizzazione sulla ricerca, lotta e prevenzione inerenti patologie oncologiche femminili e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

