Il Villaggio della salute Komen sbarca in piazza San Giustino | quattro giorni di visite gratuite e prevenzione

Chietitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chieti per quattro giorni arriva il Villaggio della salute Komen. Dal 29 ottobre al 1° novembre piazza San Giustino ospiterà l’undicesima tappa della carovana che porta in tutta Italia prevenzione e sensibilizzazione sulla ricerca, lotta e prevenzione inerenti patologie oncologiche femminili e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

