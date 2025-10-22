Il video choc del consigliere Pd di Milano che esalta Hamas | Socialista o islamista la lotta armata è sempre legittima

«La lotta armata è sempre legittima, sia essa socialista o islamista. Ripetiamo insieme: la Lotta armata su territorio illegalmente occupato è legittima sulla base del Diritto Internazionale, dalla Carta ONU del 1945 alle Sentenze della Corte di Giustizia Internazionale». Inizia così il video farneticante di un consigliere del Pd del Municipio 7 di Milano. Alessandro Corti, diffuso su Facebook. Il video di Alessandro Corti sui social. «Io l’ho capito che a tutti voi razzisti – prosegue il consigliere Pd di Milano – parte l’embolo appena sentite parlare in arabo. subito islamista di qua e di là. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il video choc del consigliere Pd di Milano che esalta Hamas: “Socialista o islamista, la lotta armata è sempre legittima”

