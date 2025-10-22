Il tumore non fu visto La battaglia dei parenti Scatta il maxi risarcimento
Pontedera (Pisa), 22 ottobre 2025 – Questa storia inizia nel 2006. Quando un 60enne della Provincia di Pisa (evitiamo ogni ulteriore elemento che possa portare alla sua identificazione) si rivolge al medico per delle perdite di sangue. Viene indirizzato all’ospedale “Felice Lotti” di Pontedera per approfondimenti. Qui, per sospetto tumore, viene sottoposto prima ad una colonscopia, poi ad altro esame strumentale dal quale si poteva intravedere la presenza sospetta. Ma non fu vista. Tant’è che fu rimandato a casa. Oltre un anno dopo, persistendo il problema, l’uomo tornò in ospedale: a quel punto il tumore all’intestino era evidente e il paziente fu sottoposto ad intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
