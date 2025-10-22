Il trilocale guida | Milano sceglie il bilocale Genova il quattro locali
Secondo l'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, a giugno 2025 la domanda immobiliare nelle grandi città privilegia il trilocale. Milano predilige il bilocale, Genova guarda al quattro locali. Nei capoluoghi di regione non metropolitani resta in testa il trilocale. Calano i monolocali, complice il rallentamento degli acquisti per investimento legato anche all'aumento dei prezzi.
Compravendite immobili. Per le case vacanza 2025, Milano Marittima guida la classifica delle località più ricercate - Ancora prezzi in crescita per gli immobili top nuovi, centrali usati e periferici usati, in media del 5% Milano Marittima è al top del mercato delle case vacanza 2025.