Il trilocale guida | Milano sceglie il bilocale Genova il quattro locali

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, a giugno 2025 la domanda immobiliare nelle grandi città privilegia il trilocale. Milano predilige il bilocale, Genova guarda al quattro locali. Nei capoluoghi di regione non metropolitani resta in testa il trilocale. Calano i monolocali, complice il rallentamento degli acquisti per investimento legato anche all’aumento dei prezzi. Milano e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

