Ilnapolista.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono due Juventus secondo Athletic la costola sportiva del New York Times. La Juve pre Ronaldo e la Juve post Ronaldo. Quella che vinceva, e quella che affoga nel pantano quotidiano di oggi. E Cristiano Ronaldo per i bilanci bianconeri è solo “l’ex giocatore tesserato” che continua a comparire nei bilanci della società torinese anche quattro anni dopo la sua partenza per un breve ritorno al Manchester United. Ronaldo, o meglio l’ex giocatore tesserato compare anche nei documenti dell’arbitrato tra il club e il cinque volte Pallone d’Oro: “L’ex giocatore è comparso in tribunale con un atto di comparizione datato 10 marzo 2025”, si legge nel documento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il tracollo della Juventus cominciò con quella rovesciata di Cristiano Ronaldo che fece ingolosire Andrea Agnelli (Athletic)

