Il tracollo della Juventus cominciò con quella rovesciata di Cristiano Ronaldo che fece ingolosire Andrea Agnelli Athletic

Ci sono due Juventus secondo Athletic la costola sportiva del New York Times. La Juve pre Ronaldo e la Juve post Ronaldo. Quella che vinceva, e quella che affoga nel pantano quotidiano di oggi. E Cristiano Ronaldo per i bilanci bianconeri è solo “l’ex giocatore tesserato” che continua a comparire nei bilanci della società torinese anche quattro anni dopo la sua partenza per un breve ritorno al Manchester United. Ronaldo, o meglio l’ex giocatore tesserato compare anche nei documenti dell’arbitrato tra il club e il cinque volte Pallone d’Oro: “L’ex giocatore è comparso in tribunale con un atto di comparizione datato 10 marzo 2025”, si legge nel documento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il tracollo della Juventus cominciò con quella rovesciata di Cristiano Ronaldo che fece ingolosire Andrea Agnelli (Athletic)

