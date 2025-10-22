Il tifo si ferma per Raffaele Presenti al minuto di silenzio poi lasceremo gli spalti

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 22 ottobre 2025 – Il dolore della città dopo l' assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, nel quale è stato ucciso l'autista Raffaele Marianella colpito al volto da una pietra che ha sfondato il parabrezza, si manifesta attraverso le parole dei supporter della Baraonda Biancorossa. “Dopo i fatti di domenica ci sentiamo di dire qualche parola partendo proprio da quei momenti – scrivono i sostenitori dello storico gruppo –  Al rientro da Rieti siamo stati vittime di un'azione vile e infame e crediamo che nessun altro termine possa essere usato per descrivere il lancio di due massi sul parabrezza di un pullman che viaggiava ad alta velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il tifo si ferma per raffaele presenti al minuto di silenzio poi lasceremo gli spalti

© Lanazione.it - Il tifo si ferma per Raffaele. “Presenti al minuto di silenzio, poi lasceremo gli spalti”

Leggi anche questi approfondimenti

tifo ferma raffaele presentiTifo violento, tre ultras arrestati per l’omicidio dell’autista del Pistoia Basket - Sono loro i tre ultrà della Sebastiani basket finiti in manette per ... Come scrive ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Tifo Ferma Raffaele Presenti