il tifo di pistoia si ferma per raffaele presenti al minuto di silenzio poi lasceremo gli spalti

Pistoia, 22 ottobre 2025 – Il dolore della città dopo l' assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, nel quale è stato ucciso l'autista Raffaele Marianella colpito al volto da una pietra che ha sfondato il parabrezza, si manifesta attraverso le parole dei supporter della Baraonda Biancorossa. “Dopo i fatti di domenica ci sentiamo di dire qualche parola partendo proprio da quei momenti – scrivono i sostenitori dello storico gruppo –  Al rientro da Rieti siamo stati vittime di un'azione vile e infame e crediamo che nessun altro termine possa essere usato per descrivere il lancio di due massi sul parabrezza di un pullman che viaggiava ad alta velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

