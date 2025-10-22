Il territorio è sempre più povero ’Per Siena’ lancia un Osservatorio
Da mesi ’Per Siena’ (nella foto Pierluigi Piccini) denuncia con dati, testimonianze e analisi il progressivo impoverimento del nostro territorio: il costo della vita che cresce più della media nazionale, salari e pensioni fermi, servizi che si riducono, e un sistema economico che rischia di escludere chi vive di lavoro o di pensione. "Abbiamo raccontato la realtà quotidiana di chi fatica a sostenere le spese di base, e indicato soluzioni possibili – spiega la segreteria di ’Per Siena’ – dal salario minimo alla riforma fiscale progressiva, dal rafforzamento dei servizi pubblici alla difesa del lavoro stabile". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Povero Saveriuccio, pensava di andare nel resort Gaza, non in un territorio di guerra.. - X Vai su X
Alla vigilia del voto, il candidato presidente del centrosinistra spiega come intende cambiare il territorio più povero d'Europa - facebook.com Vai su Facebook