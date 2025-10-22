Il territorio è sempre più povero ’Per Siena’ lancia un Osservatorio

Da mesi ’Per Siena’ (nella foto Pierluigi Piccini) denuncia con dati, testimonianze e analisi il progressivo impoverimento del nostro territorio: il costo della vita che cresce più della media nazionale, salari e pensioni fermi, servizi che si riducono, e un sistema economico che rischia di escludere chi vive di lavoro o di pensione. "Abbiamo raccontato la realtà quotidiana di chi fatica a sostenere le spese di base, e indicato soluzioni possibili – spiega la segreteria di ’Per Siena’ – dal salario minimo alla riforma fiscale progressiva, dal rafforzamento dei servizi pubblici alla difesa del lavoro stabile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

