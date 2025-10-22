Il tentato suicidio di Castrese e la campagna di Upas pro-psicologi
Da tempo Upas è impegnato per lo “sdoganamento” della figura dello psicologo. Tanto che, vista l’insistenza, in passato ci eravamo chiesti se fosse necessaria. E infatti nel frattempo l’analista di Ferri, a un certo punto diventata fondamentale per le sorti del suo rapporto con Marina, e per le sorti della soap, è scomparsa nel nulla. Ma in effetti storie come quella in onda in queste puntate accadono ancora in alcune parti d’Italia, e in un determinato ceto sociale o anagrafico. Castrese è omosessuale, e la famiglia non lo accetta, costringendolo a rinnegare la sua situazione e a lasciare Sasà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
